Gitte blev rasende over beskatning af sin landejendom – ny aftale hjælper, men der er et men

Gitte Nielsson bor ved Bevtoft på 7,7 hektar land med sin mand. De har to heste og to hunde.

Naturejendomme

Hun glæder sig over, at der nu også kommer en ny ejendomskategori: naturejendomme.

Formålet med den nye kategori er at fremme biodiversitet og naturpleje.

- Vi skal dog stadig have nogle tal og betingelser på bordet, for jeg tænker, hvad definerer naturejendomme? Jeg håber da, at vores bliver en naturejendom, siger hun og fortsætter:

- Det her vil jo gøre en forskel for biodiversitet, og så kommer man også i højere grad til at følge EU og landbrugets ønsker. Jeg tænker også på, at det jo var i 2017, at man har siddet og besluttet alt det her, og der er sket meget siden dengang i forhold til bevarelse af natur.

Kampen er ikke slut

Som så mange andre landejendomsejere, der nu står til at få omkategoriseret deres ejendom til ejerbolig, vil Gitte Nielsson indgå i overgangsordningen.