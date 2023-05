Gram sætter fokus på demens hele ugen

Blandt andet på Gram Højskole, hvor man mandag aften havde et oplæg fra 22-årige Sidsel Barasinski, der allerede i en ung alder måtte forholde sig til sin far, der blev ramt af Alzheimers.

- Det kan godt være, at der et en øv-sygdom. Men der er også nogle lyse sider, fordi man finder ud af, at man skal leve livet, mens man har det. Jeg har ikke udelukkende haft gode tider med min far, men det kan jeg stadigvæk nå, siger hun.

Oplægget bruges som inspiration til en temauge for højskoleeleverne. Derudover er der arrangementer i hele byen hele ugen.