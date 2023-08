Gram Slot byder på Ingenting i sommeren

En tradition, der skriger af Sønderjylland, er ikke gået af mode.

21 kager har siden 1870´erne bragt sønderjyske familier sammen. Specielt i de 56 år, hvor landsdelen var under preussisk herredømme fra 1864 til 1920.

Dengang flokkedes sønderjyder i forsamlingshuse og sang danske sange for at bevare deres nationalitet, efter tyskerne havde overtaget landsdelen. Deltagerne i forsamlingerne havde selv en kage med, hvilket er årsagen til det høje antal kager på et sønderjysk kaffebord i dag.