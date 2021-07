Gram Slot laver corona-comeback med ny detektivgåde: - Det er lykkedes os at ramme alle målgrupper

'Hvorfor foregår alt ikke på Gram Slot?'

- På Gram Slot undrer vi os altid over, når ting ikke foregår lige her. For det er oplagt, at tingene foregår her, siger Svend Brodersen, der er slotsejer.



Han fortæller, at han kan mærke, at det her tiltag er den helt rigtige måde at bruge slottet på.

- Det bidrager til, at folk får en historisk oplevelse og aktivitet i vores by - og vigtigst af alt, så skaber det glæde. Slottet smiler hverdag, siger Svend Brodersen.