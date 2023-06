Det har skabt et større overskud end forventet, og det giver plads til at vækste. og den mulighed har Gram Slot udnyttet.

På et år har man således opkøbt fire gårde med dertilhørende jorde og påbegyndt et byggeri, der skal give plads til at sætte 150 flere malkekøer i stald.

Det skriver LandbrugsAvisen.

Med opkøbet og udvidelsen er slottet nu - ifølge avisen - indehaver af 3600 hektar inklusiv forpagtninger.