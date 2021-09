Gratis sejltur: Turisterne vil også til Aarø i år

Færgen sejler i pendulfart

- Vi har sejlet i pendulfart i tidsrummet mellem klokken 10.00 og 17.00. Det giver selvfølgelig meget mere sejlads, og det belaster vores personale lidt mere, men det er ikke noget, der er et problem, mener Jan Peter Sejersen.

I år er der gratis sejloverfart til Aarø i august og september, hvor der i 2020 også mulighed for en gratis sejltur i juli måned. Og det har betydet noget for interessen for et besøg på øen:

- I juli måned i år var 26 procent færre passagerer end i samme måned sidste år, siger Jan Peter Sejersen.

På spørgsmålet om, hvad han synes om en permanent ordning hver sommer i f.eks. august og september, så tror Jan Peter Sejersen, at det kun vil gavne øen:

- Det vil være helt okay. Det er godt for øen, at få gæster herover. Ikke mindst er det godt for vores erhvervsliv.