Grundlovsgæster valfartede til ø

Et af stederne var på Aarø, hvor grundlovsdag er blevet markeret for 20. gang.

Dagen tilhørte ikke kun grundloven på den lille ø øst for Haderslev, for øboerne afholdt også en "Åben-ø-dag" for de omkring 1.400 gæster.

Blandt gæsterne var blandt andre folketingspolitikeren Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og økonomiminister Stephanie Lose (V), der hver især holdt en tale.

- Grundlovsdag forbinder jeg med en dag, hvor jeg vi har mulighed for at italesætte og huske på, hvilke værdier vi har i Danmark. Grundloven har lagt et fundament for det samfund, som vi har i dag, og derfor er det vigtig at understrege, hvilket Danmark vi har og ønsker - særligt i en tid med ustabilitet og usikkerhed, siger Stephanie Lose.