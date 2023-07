Haderslev Dam i risiko for at blive tømt

Det anses i hvert fald af kommunen som én af de mest nærliggende - og klart dyreste - løsninger.

Det skriver JydskeVestkysten.

Derfor har Haderslev Kommune ifølge mediet besluttet at sætte gang i et samarbejde med landbruget og Provas for at få et overblik over, hvor og hvordan, der bedst og mest fornuftigt kan sættes ind for at skabe en dam i balance med klart vand.

Slammet på søbunden skyldes blandt andet dumpning af urenset spildevand og blod fra tusindvis af slagtesvin fra det nu lukkede slagteri i Vojens. Det har nemlig over årene skabt et stort fosfor-depot.