Haderslev dropper omstridte solcelleanlæg

- Når jeg har læst op på det her felt, så har man faktisk allerede muligheden for at anlægge den solenergi der er behov for. For når man skal producere solenergi er det vigtig at man gør det tæt ved dér det skal bruges og derfor kan man f.eks. anlægge det på industritage. Så der er mange andre muligheder end at benytte marker og landskab, siger Majken Sandholdt.

Det er Brian Vad Mathiesen, som er professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, enig i.

- Når jeg mener, at det er forkert at placere solenergianlæggene på de åbne arealer, så er det fordi, men fra national side bør have en helt anden strategi. Vi skal have solcellerne op på tagene tæt på byerne, fordi det også betyder, at man har solenergien lige dér, hvor man har brug for den, siger han.

Solpaneler ved Flyvestationen

En anden lokalpolitiker der var med til at stemme for de oprindelige forslag til at opføre kæmpe solanlæg er Henrik Rønnow fra Socialdemokratiet. Han er varm tilhænger af en anden idé til placeringen af solanlæg. For under debatterne i byrådet kom Svendt Brandt fra Enhedslisten med et forslag om at undersøge muligheden for at placere solanlæg ved Flyvestation Skrydstrup.