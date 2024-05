Haderslev Kommune fyrer direktør

Charlotte Veilskov er færdig som direktør for Børn og Kultur i Haderslev Kommune.

I går besluttede en enig kommunalbestyrelse at stoppe samarbejdet med Charlotte Veilskov. Det skriver Haderslev Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunalbestyrelsen har valgt at følge Økonomiudvalgets indstilling.



- Begrundelsen er, at der ikke længere er den fornødne tillid til, at direktør Charlotte Veilskov kan lykkes med opgaven, skriver Haderslev Kommune i pressemeddelelsen.

Charlotte Veilskov har været ansat som direktør i Haderslev Kommune siden oktober 2011.

Kommunaldirektør Peter Karm varetager Børne og Kultur-området, ind til der er fundet en afløser for Charlotte Veilskov. Kommunen forventer at have ansat en ny direktør for området 1. august.