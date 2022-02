Haderslev Sygehus kan komme til at huse ukrainske flygtninge

- I Danmark er vi nærområde for ukrainske flygtninge, og Haderslev Sygehus kan i den forbindelse være en midlertidig sikker havn. Sygehuset har tidligere haft denne funktion, og vi bakker helhjertet op om muligheden for, at Freja Ejendomme og Udlændingestyrelsen vælger denne mulighed.



Det er i givet fald Udlændingestyrelsen, der sammen med Freja Ejendomme, skal træffe den endelige beslutning.



- Ligesom alle andre danskere følger vi den ulykkelige situation i Ukraine og såfremt Udlændingestyrelsen vurderer, at Haderslev Sygehus er et egnet opholdssted for ukrainske flygtninge, vil vi i Freja Ejendomme naturligvis støtte op om dette og stille vores ejendom i Haderslev til rådighed, siger Christina Jørgensen, adm. direktør i Freja Ejendomme.