Haderslev vil holde kontakten med unge fraflyttere på utraditionel måde

Julen står for døren og for de unge mennesker, der er flyttet til storbyerne rundt omkring i landet for at studere eller arbejde, betyder det, at turen til familien i Haderslev kan være lang og dyr.

Derfor har Haderslev Kommune valgt at sende en hjælpende hånd og sender derfor to gratis busser mod nord og øst den 22. december for at hente de unge mennesker hjem.



- Det handler om at holde linjen varm mellem de unge og Haderslev Kommune. Vi er helt med på præmissen om, at unge mennesker skal ud og realisere sig selv og få en uddannelse et andet sted, men vi vil gerne have dem tilbage igen, siger Melissa McCann Seeberg, der bosætningskonsulent i kommunen.