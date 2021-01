Han lærte sin krop at tæske igennem uden at pive – nu forlanger han det samme af sønderjyske soldater

- Jeg vil gerne være med til at vise, at danske soldater også er konstabler, er veluddannede og ikke hjernevaskede maskiner, siger han.



I dag håber Christian, at det nye kompagni soldater ender med at blive et eliteinfanteri. Det fylder ham med glæde og stolthed, at hans evner bruges til at uddanne nye soldater.

’Danmarks nye kampsoldater’ sendes hver søndag aften på TV SYD. På tvsyd.dk kan du se alle afsnit af programmet.