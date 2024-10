Han sad på stadion, da Sønderjyske vandt 5-0 mod FCK - 15 år senere er han selv på banen

Heriblandt Broen Horsens, der hjælper børn og unge i misbrugsramte eller socialt udsatte familier ud blandt andre børn og unge, så de får mulighed for at blive en del af et positivt fællesskab i fritiden og spejle sig i positive voksne rollemodeller.

Indsatsen Broen er siden vokset og findes nu i mere end hver tredje danske kommune, hvor frivillige hjælper over 7.500 børn og unge årligt.

Prisen hylder idrætsinitiativer, der gør noget særligt for at skabe trivsel og fællesskaber for borgere, der oplever udfordringer i større grad end de fleste.

Vinderen udpeges og fejres ved DR’s sportsgalla SPORT 2024 den 4. januar næste år.

Også fodboldklubben Haderslev FK er blandt de tre tilbageværende kandidater.