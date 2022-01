Han smed 45 kilo, og så blev han danmarksmester

Hader badevægten

De 45 kilo tabte han på den klassiske måde: Med stadig mere motion og større fokus på kosten.

Men badevægten er han ikke længere ven med. Slet ikke.

- Jeg hader den. Jeg har levet som en slave af den, så nu vejer jeg mig ikke mere, siger han.

Selv om Morten Falk Størling har tabt sig 45 kilo og efterhånden har opnået en god portion sportslig succes, så sidder der stadig dybt inde i ham en lille overvægtig mand, der er af og til stikker sit ansigt frem.

- Jeg har stadig perioder, hvor jeg føler, at jeg vejer 120 kilo. Men jeg tror, at det generelt er en udfordring for tidligere overvægtige, at vi af og til kan føle os ekstremt tykke, uden at vi er det. Og så tror jeg ikke ligefrem, det gør det nemmere at befinde sig i et miljø, hvor der generelt er en naturlig overrepræsentation af super-fitte mænd og kvinder.

