Årsagen er dagens elpriser.

Søndag er priserne på el så lave, at strømforbrugere vest for Storebælt med variabelpris kan tjene penge på den strøm, de forbruger. Uden afgifter er prisen -4,1 kr. pr. kilowatttime. Det er en ny rekord i Danmark.

Den negative pris indtræffer med størst effekt omkring klokken 14.00 til 15.00 søndag. Det er afgørende for, at bageovnen, vaskemaskinen og tørretumbleren i Gram har fået lov at trække al den strøm, de kan.