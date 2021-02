Helena øver spring og pirouetter på sin egen skøjtebane

Det har været nogle kedelige uger for den unge kunstskøjteløber fra Vojens, der allerede har stået på skøjter i over fem år.

På grund af den nuværende nedlukning er det umuligt at træne i Vojens Skøjteklub, og det er svært at øve spring og pirouetter uden at komme på is.

Derfor gælder om at være kreativ og udnytte de mange frostgrader.

Det har de gjort i Vojens, hvor der er blevet bygget små skøjtebaner både i baghaver og på små søer, hvor isen den er tyk nok.

- Det er fedt, man får lov til at lave alle de ting, som man ikke kunne før, fortæller Helena Kjær Nisgaard.

Kunstskøjteløberne i klubben går både til konkurrencer og mesterskaber, derfor er det vigtigt at holde formen vedlige.

Og her er det ikke nok med styrketræning og smidighedsøvelser. Det er også vigtigt, at få spændt skøjterne på fødderne og komme på is.

Se nogle af de hjemmelavede kreative baner her.