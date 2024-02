Hendes håndprotese svigter, men nu kan løsningen være på vej

En fornyet livskvalitet

Men nu kan der være ændringer på vej.

På Aalborg Universitet er de i fuld gang med at udvikle en nyere og bedre version af den myo-elektriske protese. En version, der skal få amputerede mennesker til at føle, at de har to naturlige hænder med følelser, som de kan stole på:

- Den er særlig ved, at vi indbygger noget, der kan optage den. Vi kan optage, hvad den gør. Og den information sender vi videre. Det gør vi gennem vibrationsmønstre ligesom på mobilen, fortæller Jakob Lund Dideriksen, der er lektor på universitetet og fortsætter:

- Et helt simpelt set-up er, at den klemmer om et objekt. Og så har vi sensorer i protesen, der måler noget, og så giver det information til Kirsten, så det virker for hende.

Forskellen mellem den nuværende og kommende elektroniske protese er, at den nye skaber en kunstig følelse helt ud i fingrene - og ikke blot protesen som helhed.