Her er kommunen med mindst p-kontrol - og mest

Det giver mere tilfredse kunder og et bedre ry for byen.

- Vi vil gerne være en kommune, hvor man ikke har mere bøvl end højst nødvendigt, og hvor man kan gå og nyde det, hvis der er god plads. Så det er et forsøg på at gøre det lidt mere afslappet at være i Haderslev.

Flest p-vagter i Horsens

I Horsens er der ansat fem p-vagter til at kontrollere de offentlige parkeringspladser.

- Folk vil rigtig gerne flytte til byen. Det gør, at der er mange biler, og at man også gerne vil parkere i centrum. Derfor tror jeg, det er vigtigt med de her bestemmelser om parkering. Altså to timers gratis parkering, og hvis man så vil parkere længere tid end det, så betaler man for det, siger Martin Ravn (Venstre), formand for Plan- og vejudvalget i Horsens Kommune.

Tidligere var der kun tre p-vagter, men efter ønsker fra erhvervslivet blev der oprustet. Udenlandske lastbilchauffører langtidsparkerede nemlig i industrikvartererne.