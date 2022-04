Her kan alt plast genanvendes 100 procent som det første sted i Danmark

Med plastik stablet som sammenpressede byggeklodser fra højre mod venstre, er der nok at tage fat på for de nye maskiner, der lørdag blev indviet i affaldshåndteringsanlægget i Vojens.

Fra på mandag kan stedet nemlig sortere i 55.000 borgeres plastaffald ved hjælp af kameragenkendelse, så alt plast kan blive genanvendt i fremtiden.

Vojens bliver det første sted i Danmark, hvor man har faciliteter, der gør det muligt at genanvende alt plast, og med indvielsen håber borgmesteren i Haderslev Kommune at vise, at det nytter at indsamle og sortere sit affald.

- Vi er verdensmestre i at producere affald. Nu kan vi starte rejsen med at blive verdensmestre i at sortere og indsamle det igen, siger borgmester i Haderslev Kommune, Mads Skau.

I fremtiden kan ens brugte plast derfor vende tilbage til husholdningen.

Eksempelvis som emballage til vaskemidlet.