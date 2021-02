Hestemanden falder ned mellem to stole

Mens store dele af coronadanmark holdes oppe af regeringens hjælpepakker, så er der nogle, der falder ned imellem to stole.

Sådan en er Lars Trier Kjøller. Han er berider og indehaver af LK Equestrian i Troldkær ved Rødding. Han lever af at købe, træne og sælge spring- og dressurheste.

Når han er færdig med at træne en hest, sælger han den.

Men i disse coronatider er der ingen stævner hverken herhjemme eller i udlandet, så Lars Trier Kjøller sælger ingen heste. Han har ingen kunder.

Derfor får han kompensation fra staten til de faste udgifter som vand, varme, husleje, el og den slags.

Men ikke til foder og dyrlægeregninger til de 23 heste, som han lige nu har i stald. For tiden løber det op i omegnen af 77.000 kroner, der skal betales hver måned. Nogle måneder mere, andre mindre.

Og det er problemet.

Ikke faste udgifter



De er nemlig ikke faste udgifter, og dermed er der ingen hjælpepakke. Men det er stadig udgifter for Lars Trier Kjøller.

- De siger, det er en variabel omkostning, men jeg kan hverken lade være med at fodre eller ringe efter dyrlægen, siger Lars Trier Kjøller.

Mens han for tiden har omkostninger på 3-4000 kroner om måneden på hver af sine 23 heste, han han ingen indkomst.

Salg til udlandet



- Normalt sælger vi heste til udlandet. Til Østrig, Holland, Belgien og også USA, men de bliver ikke handlet i øjeblikket.



- Lige nu kan vi kun sælge nogle få, billige heste, som kunderne nøjes med at se på video og så køber, men når prisen er oppe over 200.000 til en halv million kroner for en hest, så vil de prøve den, før de køber dem, og det forstår jeg godt, siger Lars Trier Kjøller.

En god løsning



Han beskriver, at en god løsning for ham vil være ligesom den, de zoologiske haver har.

- De får deres omkostninger dækket hundrede procent. De skal også fodre og har også brug for dyrlægen, selv om de er lukket for publikum, siger han.