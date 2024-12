Hesten Sindri løb rundt i trafikken: - Han er lidt af en udbryderkonge

Jeg var lige ved at begynde at græde, fordi jeg troede, at han var sluppet ud igen

Hun blev i løbet af aftenen kontaktet af flere borgere, der havde set Sindri på vejen i Haderslev. De kunne fortælle om en voksende bilkø og flere biler, der forsøgte at skærme Sindri for trafikken.

Efter en løbetur på vejene, fandt Sindri et sted at græsse på Cirkuspladsen i byen. Da den var færdig, vendte den overraskende snuden hjem igen. Denne gang fulgte bilister igen efter hesten, så den ikke var til fare for andre trafikanter.

- Jeg er meget imponeret over Sindri, at han ikke gik i panik og bagefter kunne finde hjem, fortæller Lene Thomsen.

- Jeg havde fået flere opkald om, at Sindri stod på Cirkuspladsen og græssede. Jeg fandt derfor rugbrød og var klar til at hoppe på cyklen og køre ned og hente ham. Men lige inden jeg kom afsted, så kom Sindri pludselig løbende ind i gårdspladsen. Jeg åbnede ind til stalden og han løb roligt derind. Han var godt forpustet da han så endelig stod i sin boks, fortæller Lene Thomsen.

Udbryderkongen på spil

Sindris bytur er fortsat et mysterie for Lene Thomsen. Hun ved ikke, hvordan han er sluppet ud. Sindri er på løsdrift, hvilket betyder den har adgang til et udendørs, indhegnet område foruden indenfor i sin stald.

- Sindri har tidligere kunne åbne sin boks med haspen. Da han tidligere er kommet ud den vej, så har vi sat nogle klodser på, som har stoppet det. Vi har også været flere mennesker, der har kigget hegnet efter. Vi kan ikke finde nogen huller. Der er også strøm i hegnet, så han må være hoppet over. Men det kan jeg næsten ikke forstå, det har vi nemlig aldrig set, fortæller Lene Thomsen.

Stor taknemmelighed

Efter Sindri var vendt retur, så troede Lene Thomsen, at alt åndede fred og ro. Det konstaterede hun, da hun kiggede til islænderen kl. 22.00, hvor han sov.

Derfor var overraskelsen stor, da der blev banket på døren igen kl. 01.00. Udenfor stod tre kvinder, som havde fundet hinanden i mørket med deres lommelygter. De var alle ud for at hjælpe med at finde Sindri, efter de havde den opsigtsvækkende video med den løbske hest på Facebook. Opslaget var dog først offentliggjort på Facebooksiden efter, at Sindri var tilbage i sin stald.

- Jeg var lige ved at begynde at græde, fordi jeg troede, at han var sluppet ud igen. Vi gik så over i stalden og så, at Sindri stadig sov, fortæller Lene Thomsen.