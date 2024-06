Historisk kro får ny ejer

Familien Schrøder har i mere end hundrede år drevet den historiske Gram Slotskro, men nu er det slut.

Kroen har fået ny ejer. Eller måske rettere ny gammel ejer. Det er såedes Gram Slot, der nu er blevet genforenet med den historiske kro, der tidligere var en del af slottet. Det skrive Gram Slot på Facebook.

- Jeg er utrolig glad på Gram Slots vegne over, at en så historisk bygning som slotskroen får mulighed for at komme tilbage til slottet, udtaler Svend Brodersen, der er direktør på Gram Slot.