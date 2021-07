Hjælpen strømmer ind til Tage efter voldsomt skybrud: - Jeg er helt rørt

Ved 17-tiden mandag væltede regnen ned over den lille landsby Fole ved Gram. Det fik store konsekvenser for Tage Damgård Jensens bygninger, men onsdag troppede masser af frivillige op for at hjælp.

- Jeg er helt rørt. Sådan er reaktionen fra værkstedsejer Tage Damgård Jensen, efter flere mennesker har tilbudt at hjælpe ham efter mandagens massive regnvejr. Regnen silede nemlig ned mandag sidst på eftermiddag. Især i den lille landsby Fole ved Gram fik beboerne sig en våd overraskelse - bogstavelig talt. Læs også Se video: Kraftig regn ved Gram oversvømmede veje og huse Veje og huse blev hurtigt oversvømmet.

Værkstedsejeren var en af dem, som ikke kunne holde vandmasserne tilbage, da de begyndte at trænge ind i hans bygninger. I værkstedet steg vandet ifølge Tage Damgård Jensen 68 centimeter, og det fik bilerne i bygningen til at flyde omkring, fortalte han til TV SYD i går tirsdag. quote Jeg var fuldstændig mundlam Johnny Toft, Fole Hjælp på vej Efter værkstedsejeren fortalte om sin oplevelse med vandmasserne, har hans telefon været rødglødende. Folk fra nær og fjern har tilbudt deres hjælp til Tage Damgård Jensen, som ikke har tegnet de fornødne forsikringer og derfor ikke får en krone til at udbedre skaderne fra oversvømmelserne. Allerede klokken halv otte onsdag morgen bankede den første frivillige på hoveddøren og stod klar til at hjælpe. - Min kammerat ringede til mig og fortalte om Tages historie, og så havde jeg ikke andre planer, så jeg ville gerne hjælpe. Jeg var fuldstændig mundlam, da jeg så, hvor galt det var, siger Johnny Toft fra Fole. Læs også Blev der slået danmarksrekord i Fole mandag? Meldinger om mere end 100 mm regn Hjælpen kom også længere fra. I løbet af onsdagen dukkede en bil fra skadesservicefirmaet Fugtek i Horsens op - En kammerat ringede til mig i går (tirsdag, red.) aftes, mens jeg var på arbejde, og spurgte, om jeg havde set indslaget (fra Fole, red.). Jeg sagde, at det havde jeg ikke. Så spurgte han, om ikke jeg kunne gøre noget, fordi Tage ikke er dækket af en forsikring. - Da jeg så indslaget derhjemme, tænkte jeg: Jo, lad os da lige gøre et eller andet. Jeg fik sgu ondt af ham, fortæller Allan Nielsen.