Hjemmehjælpere og politifolk beskudt med fyrværkeri

Højere straf venter

Finder politiet frem til de, der fyrede kanonslag og fyrværkeri mod hjemmehjælpere og politifolk, er straffen for den slags handlinger netop blevet skærpet.

Den 15. december trådte en ny lovgivning i kraft, der betyder, at straffene bliver sat op med en tredjedel, hvis man affyrer for eksempel romerlys, raketter eller heksehyl mod andre

Folketinget strammede reglerne efter en række hændelser for et år siden i primært København, hvor der blandt andet blev fyret fyrværkeri af mod politibetjente.



Grov kådhed er farligt

- Vi opfordrer forældrene til at understrege over for deres børn og unge, hvordan de skal håndtere fyrværkeri, både i forhold til deres egen og andres sikkerhed. Og er der nogen, der i grov kådhed affyrer fyrværkeri mod andre, er det dels yderst farligt, dels kan det udløse en stor plet på straffeattesten, der påvirker mange år ud i fremtiden, advarede vicepolitiinspektør Chr. Østergård, da han for en uge siden kommenterede de nye regler i en pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi.