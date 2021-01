Højesteret: Uddeling af "asylspray" var ikke racisme

Derfor er de tre mænd blevet frifundet.



I både byretten og landsretten blev mændene dømt for racisme. Dommerne i sagen ved Højesteret var dog stærkt splittede. To ud af fem dommere stemte for at dømme de tre mænd for racisme, mens de sidste tre stemte for frifindelse. Da flertallet vinder, bliver mændene altså frifundet.

Kernen i, hvorvidt de tre mænd kunne dømmes for racisme, ligger i paragraffens ordlyd (se faktaboks nederst).

For at blive dømt efter racismeparagraffen skal en gruppe forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Men ifølge dommen var ytringerne på spraydåserne eller pamfletterne rettet mod persongruppen "ikke-vestlige migranter" og "asylansøgere", og disse grupper er ikke afgrænset af en bestemt race, hudfarve eller lignende.