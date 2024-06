Højre spor spærret på E45

Bakterieramt badestrand er igen åben

Badestranden ved Fynshav er igen åben.

Mandag valgte Sønderborg Kommune, i samråd med embedslægen, ellers kraftigt at fraråde badning omkring stranden ved Fynshav på grund af et forhøjet bakterieniveau i vandet.

Der var blandt andet tale om colibakterier.

Nu har nye vandprøver så vist, at grænseværdierne for bakterierne i vandet igen ikke bliver overskredet - og derfor er det sikkert at hoppe i de kølige sommerbølger.

Det har ikke været muligt for Sønderborg Kommune at finde kilden til bakterieforureningen.