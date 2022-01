Højskoleelever skal arbejde i Gram - for at få råd til at gå på Gram Højskole

Gram Højskole åbner for sit kun andet elevhold den 23. januar. Her kommer der til at gå knap 30 elever.

Næsten halvdelen af dem har taget imod et nyt tilbud om at arbejde i sommerferien efter opholdet, så de kan tjene penge til højskoleoplevelsen.

Amanda Brunholt fra Målev er kommende elev på Gram Højskole. Hun har takket ja til sommerferiejob i én af Gram Slots virksomheder.

- Jeg har ikke råd til at beholde min lejlighed, have alle de sædvanlige, faste udgifter til for eksempel a-kasse, betale til et højskoleophold og samtidigt ikke kunne tjene penge, mens jeg er afsted. Så kan jeg bare se min opsparing fosse ud, siger den nyuddannede kandidat i retorik, Amanda Brunholt.

Slotsejer med en idé

Sven Brodersen er initiativtager til Gram Højskole. På et møde fik han den idé, at det kunne være en mulighed at tilbyde eleverne arbejde før eller efter deres højskoleophold.

- Jeg blev ked af det, da jeg fandt ud af, at mange unge mennesker ikke har råd til at komme på højskole, siger Sven Brodersen.