Hollandsk vinder kalder finaleslag i slagregnen for episk

Det voldsomme regnvejr var med til at skabe en dramatisk kulisse, som gjorde den hæsblæsende finale endnu mere storslået.



Det mener Movistar-stjernen Annemiek van Vleuten, som lige nøjagtig holdt etapevinderen Cecilie Uttrup Ludwig i kort nok snor til at vinde løbet samlet.

- Der var ingen styrt, så det var fint. Det er med til at gøre cykling smukt. Det var ret episk på den sidste omgang, lyder det fra hollænderen.



40-årige van Vleuten gik ind til sidste etape med et forspring på 17 sekunder til Uttrup. Efter at danskeren slog hullet på den sidste kilometer af sidste omgang, kørte Uttrup alene i mål og snuppede samtidig ti bonussekunder.

Det gjorde veteranen i tvivl om, hvem der kunne iklæde sig den gule førertrøje på podiet.

- Jeg må sige, at hun lavede et rigtig stærkt angreb. Jeg ved, at hun er mere eksplosiv end mig. Før etapen tænkte jeg, at det ville blive svært for hende at hente 17 sekunder, men hun kom meget tæt på.