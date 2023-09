Hun former fremtidens hjemmesygepleje

Hollandsk forbillede

Forsøget har et hollandsk forbillede. Buurtzorgmodellen, som den så mundret hedder.

I korte træk går den ud på at skære store dele af administration og dokumentation væk fra sundhedspersonalets hverdag. Gammel vin på nye flasker vil nogle måske påstå.

Ikke desto mindre har sygeplejersker, sosuhjælpere og -assistenter de seneste to år forsøgt at få en ny hverdag op at stå ud fra denne nye model.

- Idéen er, at vi ved at have små tværfaglige teams selv kan have en stor medbestemmelse, over hvilken pleje vores borgere har behov for. Og ved at arbejde tæt sammen med social- og sundhedspersonale kan vi sygeplejersker også overtage nogle af deres opgaver, så borgeren ikke både får besøg af en sygeplejerske og derefter en sosuhjælper, siger Elsebeth Holm Klaris.