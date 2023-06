Husejer føler sig tvunget til at sælge det hus, han gerne ville blive boende i

Han er tydeligt glad for at bo der, glad for huset og glad for udsigten over ådalen ved Haderslev Å. Men nu vil han sælge efter 20 år på matriklen.

- Vi er glade for at bo her, men vi føler os tvunget til at flytte, fortæller Flemming Sørensen, fabrikschef.

Problemet er, at Flemmings hus ligger i rød zone. Det er et begreb, der er besluttet politisk for at kunne give husejerne en erstatning eller en kompensation for de støjgener, der måske opstår, når de nye F-35 fly begynder at flyve fra Skrydstrup.

Boligejerne i rød zone kan vælge en kompensation på 140.000 kroner eller at sælge deres hus til Freja, statens ejendomsselskab, til markedspris.

- Nogle af mine naboers huse er blevet solgt til mellem 2,5 og 3 millioner kroner, og det vil også være i det lag, mit hus kan sælges til, fortæller Flemming Sørensen.