Husejer sælger huset for ikke at miste penge

Flemming Sørensen mener selv, at han kan få 2,5 millioner kroner ved at sælge sit hus til staten, som han kan, fordi han bor i rød zone, det område, der menes at være hårdest ramt af flystøj fra flyvestationen.

Hvis han bliver boende, mener han, at huset vil falde i værdi med cirka en million kroner. Så forslår de 140.000 kroner, han får som kompensation, ikke. Derfor vil han sælge huset til den høje pris og flytte til Haderslev.

- Jeg synes, at i stedet for at staten køber vores hus og sælger det videre med tab, så kunne de give os pengene og samtidig spare penge til tilstandsrapporter, salærer og andet, og så kunne vi blive boende, siger Flemming Sørensen.