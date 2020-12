Hvad med at give dine børn en røgalarm i julegave?

Særligt de unge og folk i etageejendomme halter stadig efter med at få sat røgalarmer op, selvom det hos langt fra dem alle skyldes et bevidst fravalg.



Derfor delte Brand og Redning Sønderjylland i år gratis alarmer ud til unge i blandt andet ungdomsboligerne på Christen Kolds Vej i Haderslev forbindelse med nordisk røgalarmdag.



- Vi ved fra undersøgelser, at det kniber med røgalarmerne hos de 18-34-årige, fordi de ikke er opmærksomme på, at de skal få sat røgalarmer op. Og det tager ikke mange minutter at få en røgalarm monteret. Derfor gør vi en ekstra indsats for de unge i år, forklarer Mikkel Linnet, der er brandinspektør og forebyggelseskonsulent hos Brand og Redning Sønderjylland.

En brandalarm i julegave

Peter Kim Jensen er en af de unge, som er glade for at få sat en gratis røgalarm op:

- Jeg tror måske, det lidt er det med pengene, der gør, man ikke får det gjort, siger han.

Derfor mener beredskabsinspektør Mikkel Linnet, det er en rigtig god ide, hvis forældre giver deres unge poder en brandalarm i julegave. Og den ide er ikke så dårlig, mener Peter Kim Jensen:

- Selvfølgelig burde alle have en brandalarm, for det da vigtigt at sikre sig, så man ikke brænder inde.

Hvert år rykker brandvæsenet ud til ca. 3.900 brande i private boliger, og december er den måned på året med allerflest brande. I 2019 mistede 49 personer livet i boligbrande i Danmark, og i langt de fleste tilfælde skete det i hjem, hvor der ikke var opsat røgalarmer.