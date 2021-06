Hver fjerde drukneulykke sker i havnebassiner: Nye stiger skal øge sikkerheden

På Brejning Lystbådehavn, der ligger på sydsiden af Vejle Fjord, har man også fået en af de nye redningsstiger sat op. Ifølge formanden for havnen har havnen aldrig oplevet alvorlige ulykker, hvor folk har været i livsfare efter at være faldet i vandet fra kajen, men også her er begejstringen over de nye stiger stor:

- Der er slet ingen tvivl om, at de nye stiger er meget mere gennemtænkte og brugervenlige. Og da vi har stor aktivitet på havneområdet om sommeren - også af folk, der ikke er specielt kyndige omkring sikkerheden på en havn - så giver det en ekstra tryghed at have de her stiger, mener Christian Gaardestrup, der er formand for Brejning Havn.

TrygFonden har udviklet stigerne

De nye redningsstiger, som i disse dage er ved at blive sat op rund omkring i Danmark, er udviklet og doneret af TrygFonden.

Stigerne skal forebygge drukneulykker i de danske havne, hvor hver fjerde drukneulykke ifølge TrygFondens Nationale Druknestatistik sker.

Ifølge en opgørelse i perioden 2001-2018 druknede i gennemsnit 14 personer om året i danske havne, hvilket svarer til en fjerdedel af alle drukneulykker i Danmark. Det gør havnene til det sted, hvor der i perioden har været flest drukneulykker.



- Tusindvis oplever hvert år at være tæt på at drukne, og vi ved, at et af de hyppigste steder for drukneulykker er havnene. Det kan være meget svært at komme op fra et havnebassin ved egen hjælp, hvis der ikke er en redningsstige, og i mange havne er redningsstigerne vanskelige at få øje på. Derfor har vi gennem flere år arbejdet med at udvikle og teste en stige, som er nem at få øje på og let at komme op ad, siger René Højer, programchef i TrygFonden.



I alt hænger der nu knap 500 af TrygFondens redningsstiger rundt om i hele landet, og det er meningen, at der skal endnu flere op:

- Vi vil helt klart søge om at få flere af den her type stige til Brejning Lystbådehavn, siger formand Christian Gaardestrup.