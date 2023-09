I dag er det de frivilliges dag - her er to steder, der ikke kan undvære dem

Lasse Brommann fra Kløften Festival oplever, at mange festivaler er udfordrede på at finde frivillige nok. Det problem har de dog ikke i Haderslev.

- Vi har måske haft et enkelt år, hvor det ikke har været så nemt, men jeg synes, vi har været gode til at holde fast i vores frivillige. Det er altid nemmere at holde fast i dem, man har end at skulle ud og finde nye, siger han.