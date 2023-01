I dag fremviser Haderslev succes med hollandsk metode i ældreplejen

En anderledes tilgang til ældreplejen, der stammer fra Holland, har vist sig at være en succes i Haderslev Kommune.

Projektet har været i gang i godt et år og har opnået så gode resultater, at kommunen i dag er vært ved en vidensdag for andre kommuner, der gerne vil høre mere om de nye arbejdsmetoder.

Det er især tre elementer i metoden, som Haderslev vil fremhæve.

Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har samtidigt lavet en evaluering af projektet, der viser, at 'Kaffe først'-metoden virker.

Her kan du se hele evalueringen fra VIVE.