I dag og i morgen kan du se F-16 fly boltre sig

Udviklingshæmmet mand er vendt hjem igen

Opdateret: Manden, der blev efterlyst af politiet søndag, er nu selv vendt hjem, oplyser politiet på mediet X uden yderligere informationer.

En udviklingshæmmet mand fra Ribe, var søndag meldt savnet. Mandag morgen melder Syd- og Sønderjyllands Politi ud på mediet X, at han selv er vendt hjem igen.

Politiet udsendte en efterlysning søndag, da han ikke planmæssigt var ankommet til stationen i Bramming. Ifølge politiet steg manden søndag klokken 07.06 på et tog i Korsør for at rejse til Bramming ved Esbjerg, men nåede ikke frem som forventet.

Manden kan være endt i både Aalborg, Esbjerg eller Sønderborg, alt efter hvilken togvogn han har siddet i.

Ifølge politiet er den savnede udviklingshæmmet uden sprog og kan ikke tage vare på sig selv.