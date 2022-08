Indsamling skal give Kirsten en ny armprotese

Charlotte Olesen tror, at indsamlingen er eneste mulighed for, at en ny protese kan skaffes. Den gamle må være taget med strømmen for længst, mener hun.

Kirsten Tychsen selv er stadig optimistisk i forhold til at finde armprotesen.

Fritidsaktiviteter giver livskvalitet

Inden Kirsten Tychsen kastede kærligheden over kajakken, brugte hun sin fritid på at ride paradressur. Her ødelagde to diskusprolapser dog den fornøjelse.

Kirsten har udover én hånd også kun ét ben.

Hun fik efterfølgende at vide, at hun risikerede at miste førligheden i sit raske ben, men hun kæmpede sig op igen. Det gjorde hende i stand til at sætte sig ud i kajakken.