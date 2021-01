Ingen kompensation siden september: Små virksomheder er truet

- Her er usædvanligt stille. Det har der sgu været lidt for længe nu.

Sådan siger Martin Karas Christiansen, mens han kigger rundt i natklubben. Det er torsdag på en råkold formiddag i januar, så der er intet unormalt i, der er stille på dette tidspunkt. Men det Martin Karas Christiansen hentyder til, er den mere end syv måneder lange nedlukning af hans natklub i Haderslev.

- Vi har været lukket siden marts sidste år, og siden da har vi ikke haft gang i butikken overhovedet. Det er frustrerende. Især, når det plaster på såret, vi er blevet lovet, ikke kommer. Så gør det ondt, siger han.

For selvom regeringens forsikringer har været betryggende, så har der endnu ikke været handling bag. I hvert tilfælde ikke bag det hele.

Det kræver måske lidt forklaring.

Hjælpepakker i 'hurtigudgaven'

For at holde coronasmitten i ave, har regeringen blandt andet lukket barer og natklubber gennem de seneste syv måneder. Og for at undgå at de små erhvervsdrivende skulle lide alt for stor nød og risikere at skulle lukke deres forretning, blev de lovet flere hjælpepakker. To af dem er særligt vigtige. Den ene er kompensation for lønudgifter, den anden er kompensationen for de faste udgifter som el, varme, husleje, vedligeholdelse osv. Listen er lang. For de små virksomheder, som Martin Karas Christiansens Crazy Daisy natklub, er netop de faste udgifter det, der vejer tungest i budgettet.

- Det er helt afgjort det, der er den store knast for os. Vi har ikke ret mange fastansatte, så for en virksomhed af vores størrelse, betyder lønkompensationen ikke nær så meget som kompensationen for de faste udgifter. De faste udgifter er en tung post i vores budget. Og den post har vi så ikke fået dækket via hjælpepakker, siger Martin Karas Christiansen.