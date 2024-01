Inviteret til Borgen for at fortælle om forholdene på skandaleramt bosted

Sammen med Katrine Paulsen fik hun sat fokus på det manglende personale, at der måske kunne ansættes rengøringspersonale for at frigive andre ressourcer, og så var der forslag af mere nytænkende karakter.

- Jeg foreslog blandt andet, at man kan kombinere et bosted som Odinsgård med et plejehjem og en børnehave. De kan give hinanden en masse, og så kan forskellige faggrupper sparre med hinanden. Man kan også tænke skolebesøg ind i bostederne for at lære de unge at omgås handicappede, så flere måske vil vælge et fag inden for området, siger Lis Hansen.

Udvalgsformand ville have gode ideer

Socialudvalgsformand Rosa Eriksen (M) havde netop inviteret de to sønderjyder til staden for at blive inspireret til, hvordan man kan udvikle bostederne.

- Der er kommet nogle gode ideer i dag, som jeg skal have trykprøvet. Herefter vil jeg gå til ministeren og sige, har du tænkt på, at vi kan gøre sådan her, siger hun.

Hvad det er for konkrete ideer, der skal afprøves, og hvornår der sker nyt på området, kan hun dog ikke sige noget om.

- Hvis jeg kunne ordne hele området i morgen, så gjorde jeg det. Men det er vigtigt at kaste nogle bolde op i luften, for det er et område, der er tusind år bagud. Vi skal gøre det rigtigt, vi kan ikke være andet bekendt, siger socialudvalgsformand Rosa Eriksen (M).

Håb om mere politisk opmærksomhed

Mødet på Christiansborg sluttede efter en time.

- Jeg håber, at det får flere politikeres opmærksomhed for eksempel ministre, så tager vi gerne til København igen, siger Katrine Paulsen.

Men uanset, om politikerne inviterer til mere, så er den sønderjyske duos kamp for bedre forhold på bostederne ikke slut med dagens møde.

- Jeg føler, vi er blevet hørt, men jeg er overbevist om, at det ikke er nok. Vi stopper ikke her, siger Lis Hansen.