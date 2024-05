Ishockey-profil forlænger sin kontrakt

Rasmus Lyø har spillet back i klubben siden 2018, og efter både bronze og sølv kom DM-guldet endelig i hus tilbage i april.

For Fynboen var beslutningen ikke svær at tage, for han trives godt i klubben.

- Det er som en lille familie, hvor vi står sammen, og det var nok også en del af opskriften på vores succes. At vinde Danmarksmesterskabet var fantastisk, og hvem vil ikke gerne feste sådan igen. Det bliver selvfølgelig svært at følge op på så flot en sæson med to titler. Jeg synes dog, vi igen har tegningen til et spændende og stærkt hold, og der er helt sikkert også områder, hvor vi stadigvæk kan forbedre os. Jeg glæder mig, siger 29-årige Rasmus Lyø.



Rasmus Lyø spillede 65 af sæsonens 66 kampe, og står noteret for at lave 28 point.