Ishockeyens dag udfordrer 8-årige Jakob

I både Esbjerg og Vojens var der åben ishockeybane. Det udnyttede Jakob Ricksen med sin far.

Børn i alderen 4-12 år kunne i dag komme på glatis til Ishockeyens dag. Klubber over hele landet havde åbnet banerne for nye medlemmer, og i Vojens havde 8-årige Jakob Ricksen lokket sin far med. De var blevet inspireret, fordi de havde set ishockey sammen.

- Jeg ville gerne prøve at stå på skøjter, og jeg vil gerne være rigtig god til det, fortæller Jakob Ricksen.

Det er kun anden gang, han prøver at stå på skøjter.