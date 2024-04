Ishockeyklub holder på svensk supervikar

Målmand Mattias Pettersson spiller også i næste sæson i den lyseblå trøje, meddeler klubben i en pressemeddelelse.



- Han er en meget stabil målmand, og den ro, han udstråler, forplanter sig også til holdet foran ham. Vi var aldrig i tvivl om, at vi skulle gøre, hvad vi kunne for at forlænge med ham, siger administrerende direktør Klaus Rasmussen.