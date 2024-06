Det oplyser ishockeyklubben i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig glad for at have skrevet ny kontrakt, og jeg glæder mig rigtig meget til at fortsætte i den lyseblå trøje, siger Jacob Schmidt-Svejstrup i pressemeddelelsen.

Efter ti år i USA er han vendt tilbage til dansk ishockey, og i den første sæson i SønderjyskE var han med til at vinde både Danmarksmesterskabet og pokalturneringen.