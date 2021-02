Ja tak til gratis færger igen - bare ikke kun i juli

De billige eller gratis færgebilletter øgede interessen for småøerne signifikant, men resulterede også i nærmest overbelastede øsamfund, der havde svært ved at følge med.

Sidste sommer steg trafikken til Årø i Lillebælt til næsten det dobbelte i juli måned. Mens der i 2019 var 17.050 passagerer med færgen til det lille ø-samfund med 144 fastboere, steg tallet i 2020 til næsten det dobbelte - nemlig 30.713, oplyser Haderslev Kommune, der står for færgefarten mellem Årøsund og Årø.

- Tilbuddet om gratis billetter er genialt for at gøre opmærksom på øerne. Det skal bare ikke ske i den måned, hvor der er allertravlest i forvejen. Årø blev jo nærmest væltet over ende sidste år. Man kunne i stedet sprede det ud over nogle flere måneder end kun juli, august og september, mener Haderslevs borgmester H. P. Geil (Venstre), der foreslår for eksempel at gøre det i påsken.

- Det skabte problemer for de fastboende med køer ved færgen og sure turister, der naturligvis reagerede på, at der ikke var plads på cafeen, siger borgmesteren, der synes, det ville være fornuftigt at gå i dialog med øboerne i forhold til, at ordningen gentages i år.

Gratis billetter hjalp virksomheder

Jakob Lei ejer Årø Vingård. Han var en af oplægsholderne ved høringen på Christiansborg, og hans virksomhed fik stor gavn af hjælpepakken sidste år.

- Den gjorde, at jeg kom ud af 2020 med et lille plus, hvor jeg ellers var kommet ud med et stort minus. Og i år har jeg ikke en eneste booking i min kalender endnu, så jeg ønsker det gentaget, siger han.