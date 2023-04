Jesper Knudsen håber på landsholdsudtagelse til EM og VM

Og apropos landstræner, så bliver aftenens speedwayløb også første gang, at det danske publikum kommer til at opleve den nye landstræner, Nicki Pedersen, i aktion.

Nicki Pedersen har i dagens anledning til opgave at vurdere styrkeforholdet blandt de stærkeste danske kørere - og i samme omgang har han et par wildcards i baglommen, som han uddele i samme omgang.

Et wildcard kan gives til en kører, der ikke slutter på en kvalificeret placering, men som alligevel fortjener at komme med videre i turneringerne.



- Jeg bruger sådan et løb til at se, hvordan de reagerer, når de er presset til at slå til, fordi muligheden ligger lige foran dem. Men det handler ikke kun om, hvad der sker inde på banen. Det handler også om, hvad der sker uden for, så vi ved, at de er klar, når det gælder, siger den tidligere verdensmester Nicki Pedersen.