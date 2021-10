Jobcenter blev evakueret efter gaslugt

Opdateret kl. 11.15 med nye oplysninger om at evakueringen er ophævet.

En mistænkelig gasluft forårsagede torsdag formiddag, at medarbejdere på jobcenteret i Haderslev blev evakueret.



Det oplyste vagtchefen Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Han fortalte, at politiet modtog anmeldelsen klokken 09:40 omhandlende en gaslugt nær jobcenteret. Jobcenteret iværksatte efterfølgende selv en evakuering efter standardproceduren. Politiet fortalte yderligere, at Østergade nær jobcenteret var afspærret og at politiet og redningsberedskabet kom hurtig til stedet.

Politiet kunne videre oplyse, at det lugtede af gas, men at bygning ikke er tilknyttet naturgas. Derfor blev der indkaldt til krisemøde i kommunen, hvor borgmester i Haderslev Kommune, Hans Peter Geil deltog. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ham.



Vagtchefen oplyste, at afspærringen er ophævet, og at jobcenteret er fri fra gaslugt. Muligvis er gaslugten kommet fra den nærliggende lystbådehavn, skriver de på Twitter.