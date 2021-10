Jobcenter evakueret efter gaslugt

En mistænkelig gasluft har torsdag formiddag forårsaget, at medarbejdere på jobcenteret i Haderslev er blevet evakueret.

Det oplyser vagtchefen Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi til TV SYD.

Han fortæller, at politiet modtog anmeldelsen klokken 09:40 omhandlende en gaslugt nær jobcenteret. Jobcenteret har selv efterfølgende iværksat en evakuering efter standardproceduren. Politiet fortæller yderligere, at Østergade nær jobcenteret er afspærret.

Politiet og Redningsberedskab er på stedet.

Politiet kan videre oplyse, at det lugter af gas, men at bygning ikke er tilknyttet naturgas.

Hvad der så skyldes gaslugten er stadig uvist, men beredskabet og politiet er i gang med at undersøge bygningen for at finde årsagen.