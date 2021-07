Jobpatruljen opdagede mobning og sexchikane i Haderslev

Da Jobpatruljen var på besøg i Haderslev torsdag stødte den på en arbejdsplads, hvor der var tilfælde af mobning og sexchikane, skriver HK i en pressemeddelelse.

- Desværre stødte vi også på en arbejdsplads i Haderslev, hvor der var tilfælde af mobning og sexchikane. Det skal ingen naturligvis udsættes for, og da slet ikke et ungt menneske, der måske har sit første møde med arbejdsmarkedet. Der er udsigt til politianmeldelse, siger HK Sydjyllands ungdomskonsulent, Angelika Thøgersen, der står i spidsen for den sydjyske del af Jobpatruljen.



Jobpatruljen er et initiativ af HK og otte andre forbund, der i løbet af sommeren besøger arbejdspladser for at gøre unge mennesker opmærksomme på deres rettigheder i forhold til løn og arbejdsforhold.

I disse uger er aktionen i gang i det syd- og sønderjyske, hvor en gruppe unge aktivister tager ud for at sikre, at andre unge er godt stillede i deres sommerferiejob.