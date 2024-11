Kan du huske, da turister nærmest væltede øen? - Vi blev kvalt i dem

Af Ole Møller Udgivet 7. nov

Det forventes, at op mod 160.000 gæster årligt vil besøge det kommende ferieresort på Als. Derfor er lokalområdet lige nu i fuld gang med at forberede sig på nye og bedre tider.

Guldsmed Ejler Skjerning har svært ved at skjule sin begejstring. Der er noget stort på vej i Nordborg og han er ikke i tvivl om, at det bliver godt. - Der er masser af optimisme i byen. Byen vil stille og rolig rejse sig. Vi skal nok være klar, siger han.

Ejler Skjerning er begejstret for det kommende feriecenter. Foto: Ole Møller TV SYD

Det er åbningen af det kommende Nordborg Resort få kilometer fra byen, der får Ejler Skjerning og de øvrige forretningsdrivende til at gå rundt med et stort smil på. - Det er helt vildt. Vi har flere, der gerne vil åbne butik her i Nordborg, fordi de tror på fremtiden, fortæller Jørgen Bundgaard, der er formand for Nordborg Handel. De første har bestilt Nordborg Resort åbner til august 2025 og de første gæster har allerede bestilt et ophold, fortæller Gitte Hoeg Andersen, der er Salgs- og Marketingschef på Nordborg Resort. - Der er masser af seværdigheder og kultur i Sønderborg Kommune. Derfor kan erhvervslivet også godt glæde sig til, at der kommer mere aktivitet, siger hun.

Der bliver også investeret penge i Nordborg. Her er det Linak Holding A/S, der bygger nye boliger og café. Foto: Ole Møller TV SYD

Slut med tomme butikker For Nordborg kommer det nye feriecenter på det helt rigtige tidspunkt. Byen har gennem flere år kæmpet med tomme butikslokaler og befolkningstallet har de seneste 10 år været nedadgående. Men nu bliver der bygget nyt og renoveret i stor stil i Nordborg centrum, så byen er helt klar til det store rykind af turister, som de håber kommer.

- Handelslivet har været under alvorligt pres i flere år, men det her får os til at tro på fremtiden igen, siger Ejler Skjerning. Guldsmeden har selv udvidet, og har blandt andet indrettet et lille turistbureau i et hjørne af butikken.

Nordborg Resort Første fase af resortet består af 440 feriehuse og har et samlet pris på 1.5 milliarder kroner.

I fase to er det planen at opføre 160 sommerhuse, der skal udbydes til salg.

Det er Nordborg Feriepark Holding A/S, der står for byggeriet. Her har Linak Holding A/S 70% af aktiekapitalen, mens Bitten og Mads Clausens Fond har de resterende 30 procent. Fold ud

Hele kommunen glæder sig Men det er ikke kun Nordborg, der glæder sig. Sønderborg Kommune ruster sig også til nye tider med et stort antal turister. Kommunen har en målsætning om at blive blandt de fem største turistkommuner i landet målt på antal overnatninger.

200 repræsentanter fra erhvervslivet i Sønderborg var med til møde om Nordborg Resort. Foto: Ole Møller TV SYD

Derfor har de lavet en masterplan, der blandt andet skal sørge for, at infrastrukturen bliver helt klar. Samtidig forbereder Sønderborg sig også på at blive mere attraktiv at besøge. - Der vil komme rigtig mange turister herop. Det er især flere tyskere og hollændere. Dem forbereder vi os lige nu på at tage imod, siger Kjeld Stærk (V), der er formand for Udvalget for Erhverv og Grøn Vækst i Sønderborg Kommune. Kræver hårdt arbejde For to år siden åbnede Lalandia et nyt feriecenter med 500 huse i Søndervig. Her har området oplevet store forandringer med en halv million flere overnatninger om året. Det fortæller Jacob Muldkjær Rasmussen, der er direktør for Ringkøbing Fjord Handelsråd. - Det har haft en kæmpe betydning for omsætning og indtjening i detailerhvervet. Men der skal også gøres noget ekstra, for at få turisterne til komme ud i området.

Ifølge Jacob Muldkjær Rasmussen fra Ringkøbing Fjord Handelsråd er det vigtigt, at lokalområdet har seværdigheder og kulturoplevelser. Foto: Ole Møller TV SYD